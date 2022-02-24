В Москве проверяют третий вокзал из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Савеловский вокзал проверяют в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сказал ТАСС источник в экстренных службах.

"Здание Савеловского вокзала проверяется, эвакуация на проводится", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг неизвестный "заминировал" все районные суды Москве, многие мировые судебные участки и аэропорт Шереметьево, Казанский и Ленинградский вокзалы. Ни на одном из объектов угроза не подтвердилась.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях в конце 2021 и начале 2022 годов. Организатором и администратором этих сообществ, по данным ФСБ, был гражданин Украины Антон Осипчук.