В Перми электропоезд насмерть сбил мужчину на перегоне

ПЕРМЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Электропоезд смертельно травмировал 45-летнего мужчину на перегоне Левшино - Балмошная в Перми, сообщает в пятницу Уральская транспортная прокуратура.

"25 февраля 07:00 (05:00 мск) на перегоне Левшино - Балмошная Свердловской железной дороги электропоездом смертельно травмирован 45-летний мужчина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал Пермский транспортный прокурор.