В Красноярском крае эвакуировали школу из-за сообщения о минировании

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Персонал и учеников школы в Ачинске Красноярского края эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Ачинска.

"В 11:08 (07:08 мск) на электронную почту директору школы № 15 поступило сообщение о минировании школы. <…> Произведена эвакуация учащихся и сотрудников школы (560 учащихся и 60 сотрудников)", - говорится в сообщении.

Школу обследует кинолог. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

В конце января в Красноярске были задержаны, а затем взяты под стражу два ученика 11-х классов, подозреваемых в рассылке сообщений о "минировании" ряда объектов. В средине января на протяжении пяти рабочих дней в городские службы поступали сигналы о "минировании" образовательных учреждений. Эвакуацию проводили из 2 470 образовательных и иных учреждений Красноярска и Красноярского края. Школьники систематически направляли подобные сообщения по электронной почте и в другие регионы страны. По словам подростков, они делали это ради шутки.