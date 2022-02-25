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В ДТП с двумя автомобилями под Пермью погибли четыре человека

Еще двое получили травмы

ПЕРМЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Два автомобиля LADA Vesta столкнулись на трассе в Пермском крае, в результате чего погибли четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"24 февраля около полуночи на автодороге Пермь - Ильинский водитель автомобиля LADA Vesta, мужчина 1987 года рождения, по не установленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки. В результате автоаварии погибли четыре человека: оба водителя и две женщины-пассажирки из второго автомобиля", - сказали в ведомстве.

Также были доставлены в больницу мужчина и 16-летний подросток. Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

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