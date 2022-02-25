Жалобы на приговор подали еще девять участников хакерской группировки Lurk

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Девять участников хакерской группировки Lurk подали апелляционные жалобы на приговор Кировского районного суда Екатеринбурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного суда в пятницу. Ранее апелляцию на приговор подал адвокат лидера Lurk Константина Козловского Федор Акчермышев.

"Девять членов группы, а также два адвоката [в интересах двух из девяти участников] подали апелляционные жалобы, также поступило апелляционное представление прокуратуры", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения жалоб еще не назначена, отметили в пресс-службе.

Кировский районный суд Екатеринбурга 14 февраля 2022 года приговорил Козловского к 14 годам колонии строгого режима, остальных участников группировки - к срокам от пяти до 13 лет лишения свободы.

Следственные действия проводились по 88 адресам в 13 регионах: Свердловской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Алтайском и Краснодарском краях, в Крыму и Татарстане. Кировским районным судом Екатеринбурга 22 участника группировки признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в сфере компьютерной информации, неправомерном доступе к компьютерной информации, а также в создании и использовании вредоносных компьютерных программ.