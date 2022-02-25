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Суд арестовал бывшего начальника ГИБДД Приморья по делу о взяточничестве

По информации следователей, Олег Зубакин в течение нескольких лет получал через посредников от 50 до 120 тыс. рублей за помощь в сдаче экзаменов на получение водительских прав

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу бывшего начальника управления ГИБДД по Приморскому краю Олега Зубакина по делу о получении взяток организованной группой, сообщает в пятницу прокуратура региона.

"Сегодня Фрунзенский районный суд Владивостока с учетом позиции представителя прокуратуры края избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца бывшему начальнику УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, обвиняемому в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки, совершенное организованной группой")", - сообщает ведомство.

По версии следствия, с апреля 2016-го по сентябрь 2021 года в составе организованной группы Зубакин получал через посредников взятки в размере от 50 до 120 тыс. рублей за помощь в сдаче теоретического и практического экзаменов на получение права на управление транспортными средствами. Уточняется, что дело было возбуждено по результатам оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Приморскому краю.

В сентябре 2021 года также был арестован бывший начальник межрегионального экзаменационного отдела (МЭО) ГИБДД Приморского края Александр Белов по делу о получении взяток за сдачу водительских экзаменов. Тогда сообщалось, что дело было возбуждено в отношении Белова и еще семи должностных и гражданских лиц.

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