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Аварийная остановка вентиляции произошла на шахте "Березовская" в Кузбассе

Пострадавших нет

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Аварийная остановка главного вентилятора произошла в пятницу на шахте "Березовская" в Кемеровской области, в этот момент под землей находились больше 200 человек. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу.

"В 7:30 мск поступило сообщение об отключении главного вентилятора проветривания на угольном предприятии, в горных выработках шахты находилось 209 человек. В 7:55 мск вентилятор был запущен в работу, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе

По данным МЧС, на место выезжали два отделения горноспасателей. С чем был связан сбой в работе системы проветривания горных выработок, устанавливается.

Шахта "Березовская" находится под управлением угольной компании "Северный Кузбасс" (входит в группу "Талтэк"), предприятие является градообразующим для города Березовского. Добываемый уголь коксующихся марок обогащается, после чего полученный концентрат марки "К" используется в металлургической и коксохимической промышленности.

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