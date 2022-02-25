Бывший главбух курганской полиции получила три года за хищение 53 млн рублей

ТАСС, 25 февраля. Бывший главный бухгалтер шадринского отдела полиции в Курганской области приговорена к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 150 тыс. рублей по делу о хищении группой лиц из числа сотрудников правоохранительных органов более 53,5 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона в пятницу.

"Сегодня на основании представленных государственным обвинителем доказательств Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера МО МВД "Шадринский". Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также заключения на стадии следствия досудебного соглашения о сотрудничестве назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение в особо крупном размере"), ч. 1 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

Установлено, что в 2012-2020 годах женщина входила в преступную группу под руководством замначальника УМВД России по Курганской области, организовавшего хищения бюджетных денег путем присвоения премий и выплат, начисляемых сотрудникам шадринского отдела полиции. В результате за восемь лет таким способом было похищено более 53 млн рублей. Полученные преступным путем средства были ею частично легализованы путем оплаты кредитов на приобретение дорогостоящих автомобилей и квартиры, всего на сумму около 6 млн рублей.

Ранее по делу о похищении группой лиц из числа сотрудников правоохранительных органов более 53,5 млн рублей была осуждена бывший бухгалтер шадринского отдела полиции. Она приговорена к двум годам лишения свободы и штрафу, суд признал ее виновной в присвоении денег в особо крупном размере, совершенном организованной группой, а также в пособничестве в их легализации. Уголовные дела в отношении бывшего замначальника регионального управления МВД и бывшего начальника рассматриваются в суде.