Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей правозащитницу Литвинович за призыв к незаконному митингу

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы оштрафовал правозащитницу и бывшего члена ОНК Москвы Марину Литвинович на 30 тыс. рублей за призыв к участию в несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Марину Литвинович виновной в нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) и назначил ей штраф в размере 30 000 рублей", - сообщили в суде.

Накануне вечером на Пушкинской площади в центре Москвы прошла несогласованная акция против специальной операции российских военных на Украине. По данным столичного ГУ МВД, за нарушение общественного порядка 600 человек были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством.