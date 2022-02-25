В Новосибирской области экс-главу управления автодорог отпустили из-под стражи

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения экс-руководителю территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области Михаилу Чуманову, ранее задержанному по подозрению в коррупции. Об этом сообщается на сайте Железнодорожного суда Новосибирска в пятницу.

"Железнодорожным районным судом Новосибирска по ходатайству следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Доготарь Л. Н. изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чуманова М. В.", - говорится в сообщении.

23 декабря 2020 года глава ТУАД Михаил Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.

ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" занимается обеспечением безопасного и бесперебойного движения, организацией содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.

Михаил Чуманов возглавил учреждение в феврале 2018 года.