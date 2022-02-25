В Подмосковье задержали гендиректора УК и предпринимателя после падения наледи на ребенка

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали гендиректора управляющей компании и индивидуального предпринимателя по делу о падении наледи на ребенка в Электростали. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжких травм ребенку в результате падения на него наледи, задержаны генеральный директор управляющей компании и индивидуальный предприниматель, с которым был заключен договор на очистку крыши дома", - сообщила Врадий.

По данным следствия, предприниматель уже привлекался к уголовной и административной ответственности в 2021 году за совершение аналогичного преступления и правонарушений в сфере жилищного законодательства. Кроме того, жильцы дома заявили, что уборка снега с крыши не производилась с начала зимы, а ими неоднократно направлялись заявки в управляющую компанию.

В Электростали 23 февраля из подъезда многоэтажного дома вышел мужчина с 4-летним мальчиком. В этот момент с крыши на голову ребенку упала наледь. Мальчик госпитализирован с тяжелыми травмами.