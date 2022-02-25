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Меркель стала жертвой вора-карманника

Бывший канцлер Германии лишилась кошелька

БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала жертвой карманного вора. Во время похода за покупками в супермаркет, как сообщила в пятницу газета Bild, экс-глава правительства ФРГ лишилась кошелька.

Известно, что Меркель сама любит ходить в супермаркет за покупками. Так, во время очередного посещения магазина в одном из районов Берлина в четверг бывший канцлер стала жертвой вора. Предполагается, что украденный  кошелек находился в сумке, висящей на тележке для покупок.

Полиция подтверждает, что инцидент произошел около 11:40 (13:40 мск). Меркель лично подала заявление о краже в одно из отделений полиции.

Теги
Меркель, АнгелаГермания
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