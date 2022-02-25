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В Москве подросток пропал после спуска в реку

Еще один подросток смог выбраться из воды

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подросток пропал, войдя в реку на северо-западе Москвы, еще один смог выбраться и госпитализирован, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

"В районе Южное Тушино двое подростков 13 и 14 лет спустились в реку с Восточного моста. Один юноша выбрался из воды и госпитализирован, поиски второго ведутся", - сообщает надзорное ведомство.

Со слов очевидцев, у одного из подростков в реку упал предмет, и они попытались его достать. По данному факту проводится проверка.

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