В Новосибирске арестовали мужчину за ложные сообщения о "минировании" судов

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину по обвинению в ложных сообщениях о "минировании" судов в Новосибирске в январе этого года. В пятницу он был заключен под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В январе этого года прошла эвакуация более 10 судов в Новосибирске и районах области из-за сообщений о "минировании", ни одно из них не подтвердилось.

"По данным следователя, 27 января 2022 года обвиняемый позвонил на горячую линию по номеру "112" и сообщил, что в Железнодорожном районном суде Новосибирска и Новосибирском областном суде готовятся акты терроризма - здания заминированы. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что сообщение о готовящемся акте терроризма является ложным", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления судебного департамента Новосибирской области, следствие считает мужчину причастным к еще восьми аналогичным преступлениям. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

В пятницу обвиняемый был заключен Железнодорожным районным судом Новосибирска под стражу до 27 марта.