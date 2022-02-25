Суд в Воронеже вынес приговор по первому в России делу о договорном футбольном матче

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), который состоялся весной 2019 года. Об этом сообщил ТАСС представитель прокуратуры по Воронежской области Николай Усов.

"Приговором суда виновным назначено наказание: главному тренеру - в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, игрокам - от 290 до 350 тыс. рублей", - сообщил он.

Как установлено судом, в мае 2019 года исполнительный директор футбольного клуба "Чайка" предложил главному тренеру футбольного клуба "Черноморец" обеспечить проигрыш предстоящего матча за денежное вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. "Главный тренер футбольного клуба "Черноморец" ответил согласием, после чего сообщил игрокам команды о необходимости проигрыша предстоящего матча команде ФК "Чайка" за денежное вознаграждение. На данное предложение спортсмены также ответили согласием", - сообщил он.

"Главный тренер футбольного клуба "Черноморец" ответил согласием, после чего сообщил игрокам команды о необходимости проигрыша предстоящего матча команде ФК "Чайка" за денежное вознаграждение. На данное предложение спортсмены также ответили согласием", - сообщил он.

Ранее пресс-служба Железнодорожного райсуда Воронежа сообщила, что в отношении главного тренера и шести игроков футбольного клуба "Черноморец" было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 184 УК РФ (предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Суд установил, что 13 мая 2019 года на Центральном стадионе им. И.П. Чайка в Ростовской области они по предварительному сговору умышленно уклонились от честной спортивной борьбы, намеренно давали игрокам команды ФК "Чайка" беспрепятственно атаковать свои ворота и трижды в них забить: на 32, 74 и 81 минутах матча.

"Скоординированные действия футболистов позволили команде ФК "Чайка" одержать победу в матче со счетом 3:1, получив необходимый руководству ФК "Чайка" результат в виде трех турнирных очков, начисляемых за победу", - сообщил представитель прокуратуры по региону.