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Найденный в реке на северо-западе Москвы подросток умер в больнице

Со слов очевидцев, у одного из подростков в реку упал предмет, они попытались его достать

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Подросток, попавший в реку на северо-западе Москвы, умер в больнице. Об этом сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
"Подросток скончался", - сообщает прокуратура.

Ранее сообщалось, что мальчик был найден живым и госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пятницу в районе Южное Тушино двое подростков 13 и 14 лет спустились в реку с Восточного моста. Один из них сразу выбрался из воды, он был госпитализирован. Со слов очевидцев, у одного из подростков в реку упал предмет, они попытались его достать. По данному факту проводится проверка. На месте ЧП находится Тушинский межрайонный прокурор Михаил Должиков. 

В новость были внесены изменения - (17:35 мск) - сообщается о смерти подростка.

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