В Ингушетии возбудили еще одно дело о халатности врачей перинатального центра

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили еще одно дело о халатности врачей республиканского перинатального центра. В этот раз речь идет о трех инцидентах, в результате которых погибла роженица, один младенец впал в кому, а другой умер, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Данное уголовное дело соединено в одно производство с уголовным делом, возбужденным ранее по аналогичным признакам", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях региона распространили видео, на котором родственники одной из пациенток перинатального центра сообщили, что после рождения ребенка из-за халатности врачей женщина впала в состояние комы, из которой не выходит с 30 ноября. По данным пресс-службы правительства региона, женщине поставили диагноз "гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга на фоне гиповолемического шока, отек зрительного нерва обоих глаз". 18 января в перинатальном центре сменили главврача, а следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщается, в период с 23 января 2021 года по 2 февраля 2022 года в перинатальном центре республики в результате оказания неквалифицированной медицинской помощи по родоразрешению причинен вред здоровью трем жительницам региона, одна из которых впоследствии умерла, а также троим новорожденным детям, в результате чего один ребенок впал в кому, а второй умер.

В пресс-службе добавили, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.