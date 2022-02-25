Движение на ЦКАД затруднено после ДТП с десятью машинами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на ЦКАД в Подмосковье после столкновения десяти машин. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 17:15 на 180-м км ЦКАД в Раменском районе произошло попутное столкновения десяти автомобилей, в результате ДТП движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники полиции, причины ДТП устанавливаются.