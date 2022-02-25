{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение на ЦКАД затруднено после ДТП с десятью машинами

Пострадавших в результате происшествия нет

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на ЦКАД в Подмосковье после столкновения десяти машин. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 17:15 на 180-м км ЦКАД в Раменском районе произошло попутное столкновения десяти автомобилей, в результате ДТП движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники полиции, причины ДТП устанавливаются.

Теги
Россия
Омбудсмен Москвы запросила в МВД информацию о задержанных на несанкционированной акции
Татьяна Потяева отметила, что также запросила информацию по количеству несовершеннолетних, которые приняли участие на незаконной акции 24 февраля
Читать полностью