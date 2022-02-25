Омбудсмен Москвы запросила в МВД информацию о задержанных на несанкционированной акции

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева направила запрос в органы МВД по поводу задержанных на несанкционированной акции, которая прошла 24 февраля в столице.

"Конечно, были [обращения по поводу задержаний], потому что там были несовершеннолетние и просто люди. Конечно, такие обращения от правозащитников поступили. Акция была несогласованной. <…> Но тем не менее мы обратились на основании тех обращений, которые поступили в наш адрес, в органы МВД. Тема у нас на контроле, ждем ответов", - сообщила в пятницу ТАСС Потяева.

Она отметила, что также запросила информацию по количеству несовершеннолетних, которые приняли участие на незаконной акции. Всего по поводу задержанных на незаконной акции поступило четыре обращения, но в каждом из них упоминалось по несколько человек.

Вечером 24 февраля на Пушкинской площади в центре Москвы прошла несогласованная акция. По данным ГУ МВД России по Москве, за нарушение общественного порядка 600 человек были доставлены в территориальные отделы полиции.