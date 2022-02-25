Повреждения после попадания снаряда устранили в селе в Белгородской области

ТАСС, 25 февраля. Повреждения, полученные в домах и хозяйственных постройках после попадания снаряда, устранили в селе Нагольное Ровеньского района Белгородской области, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам поездки губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области украинскими военнослужащими. По данным СК, 24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.

"Вячеслав Гладков начал рабочую поездку с села Нагольное Ровеньского района. Здесь губернатор встретился с жителями, в чей двор вчера попал снаряд. Осколками и взрывной волной незначительно повредило хозяйственные постройки, а также выбило окна в домах. Все повреждения уже устранены", - говорится в сообщении.

В Ровеньском и Вейделевском районах больницы и поликлиники работают в штатном режиме, территорию учреждений охраняет усиленный наряд полиции. Учреждения образования готовятся возобновить работу с 28 февраля. В приграничные районы привлекут дополнительный личный состав сотрудников МВД и МЧС, усилят контртеррористические меры. Глава региона поручил муниципалитетам подготовиться к возможному приему беженцев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.