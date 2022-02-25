Белгородские власти после инцидента предложили жителям приграничного села уехать

ТАСС, 25 февраля. Власти Белгородской области после инцидента в селе Журавлевка, расположенного недалеко от российско-украинской границы, предложили жителям населенного пункта уехать. Об этом в пятницу в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Выехал в Журавлевку, откуда днем поступали тревожные сообщения, чтобы изучить ситуацию лично. Инцидент был. Предложил жителям покинуть село, две семьи согласились. Проводим опрос по домам, глава работает с жителями, если примут решение, вывезем и остальных", - написал Гладков.

Как отметил Гладков, в результате инцидента разрушений или пострадавших в селе нет. Семьи, согласившиеся покинуть село, разместят в гостинице. По словам Гладкова, ситуация на территории села находится под контролем.

"Повторюсь, вопрос безопасности не стоит. На территории спокойно", - добавил глава региона.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Власти Белгородской области, которая граничит с Украиной, усилили контроль доступа на всех социальных объектах, жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, в детсадах и школах отменены занятия. До 2 марта приостановил работу аэропорт в Белгороде.

24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области ранило трех человек, в том числе ребенок 2015 года рождения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".