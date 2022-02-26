В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1

ТАСС, 26 февраля. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло ночью в субботу в Тихом океане, в отдельных районах села Никольского на Камчатке подземные толчки ощущались силой до четырех баллов, повреждений нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 6,1 <...> на глубине 17 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 62 километрах южнее села Никольского Алеутского муниципального округа. В отдельных районах районного центра подземные толчки ощущались силой до четырех баллов", - говорится в сообщении.

Оперативные группы спасателей провели осмотр социально значимых и потенциально опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий в Алеутском муниципальном округе. Жертв и повреждений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.