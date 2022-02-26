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Работы по спасению горняков в шахте в Ростовской области могут занять несколько суток

Угрозы жизни рабочих нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Работы по спасению трех горняков в шахте "Обуховская" в Ростовской области, где в пятницу произошло обрушение породы, могут занять несколько суток, сообщили журналистам в субботу в ГУ МЧС по региону.

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"Работы продолжаются и могут занять несколько суток", - сообщила представитель ведомства, добавив, что угрозы жизни рабочих нет.

По данным региональных властей, инцидент произошел около 08:00 мск в пятницу на шахте АО "Шахтоуправление "Обуховская". При проведении подготовительных работ в штреке протяженностью 120 м произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 м от устья выработки.

По данным ГУ МЧС, в результате инцидента три горняка оказались под завалами. Региональные власти сообщали, что горняки не пострадали, с ними поддерживается связь. Ростехнадзор возбудил административное дело по данному факту.

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