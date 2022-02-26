ВСУ обстреляли нефтебазу в Донецке

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли нефтебазу в Донецке, в результате попадания снаряда возгорания нет. Об этом сообщило в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, ВСУ вновь атаковали нефтебазу по ул. Нефтяная 9 в Кировском районе г. Донецк. Зафиксировано попадание снаряда на территорию объекта. Возгорания нет", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что на место выехали сотрудники МЧС ДНР.

Как уточнили в представительстве, "нефтебаза была атакована "Точкой-У", которую успели сбить ПВО Народной милиции ДНР на подлете". "Пробиты резервуары с топливом: 230 куб. м. вытекает в землю, - отмечается в сообщении. - Пока горения не фиксируется, МЧС дежурит на месте".

Накануне ВСУ также обстреляли нефтебазу, вызвав пожар и повреждение трубопровода.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения. Обстрелы продолжаются по сей день.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.