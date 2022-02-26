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Число погибших в кораблекрушении у побережья центрального Вьетнама возросло до 13

До сих пор ничего не известно о судьбе четырех туристов

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате крушения туристического катера в субботу днем в Южно-Китайском море неподалеку от побережья центральной вьетнамской провинции Куангнам, увеличилось до 13 человек. Ранее сообщалось о восьми погибших.

По данным местного новостного портала VnExpress, за последние часы в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела еще пяти человек. До сих пор ничего не известно о судьбе четырех туристов.

Катастрофа произошла, когда лодка с 39 туристами на борту возвращалась в прибрежный город Хойан после экскурсии на острова. На расстоянии примерно 2 км до берега Хойана катер начал тонуть. 22 человека были спасены и доставлены на берег.

По предварительным данным, причиной трагедии послужили неблагоприятные погодные условия.

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