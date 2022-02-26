В аэропорт Мурманска поступила информация об угрозе

МУРМАНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Мурманский аэропорт повысил меры безопасности из-за поступившей информации об угрозе на рейсе, прилетевшем из Москвы. Аэропорт продолжает работу, сообщили в субботу в пресс-службе авиаузла.

"В аэропорт Мурманска поступила информация о возможном акте незаконного вмешательства, мы повышаем меры безопасности", - говорится в сообщении.

Представители аэропорта пояснили, что проведут дополнительную проверку рейса №235, следовавшего по маршруту Москва - Мурманск. "Пассажиры направлены на повторный досмотр", - отметили они.