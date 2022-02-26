СМИ: при падении легкомоторного самолета в районе Иерусалима погибли два человека

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе Иерусалима. Об этом в субботу сообщила газета The Times of Israel.

По сведениям издания, самолет взлетел с аэродрома в центральной части Израиля и должен был приземлиться недалеко от Масады - древней крепости у юго-западного побережья Мертвого моря, однако во время полета связь с ним был потеряна.

Обломки транспортного средства были найдены израильскими полицейскими недалеко от Иерусалима. На месте крушения были обнаружены тела двух мужчин. Профильные службы проводят расследование причин и обстоятельств происшествия.