В ДТП с автобусом в Красноярском крае погиб один человек

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся в воскресенье с легковым автомобилем в Рыбинском районе Красноярского края, один человек погиб. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте, пассажиры автобуса не пострадали, направлены в Красноярск попутным рейсом", - сообщил представитель ведомства.

ДТП произошло в 04:30 (00:30 мск) 27 февраля на 990-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". Автомобиль Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Higer, выполнявшим рейс Кодинск - Красноярск. В автобусе находились 16 пассажиров.

ГИБДД изучает обстоятельства произошедшего, прокуратура проводит проверку.