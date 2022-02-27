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В Оренбурге два человека погибли при пожаре в двух многоквартирных домах барачного типа

В ходе ликвидации пожара было эвакуировано 10 человек

ТАСС, 27 февраля. Два многоквартирных дома барачного типа загорелись в Оренбурге в ночь на воскресенье. В результате пожара погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

"В ночь с 26 на 27 февраля поступило сообщение о возгорании жилых построек на улице Железнодорожная в Оренбурге. В ходе ликвидации пожара было эвакуировано 10 человек. К сожалению, в результате пожара погибли два человека", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что загорелись два многоквартирных двухэтажных жилых дома барачного типа. К ликвидации пожара привлекли 26 человек и девять единиц пожарной техники.

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