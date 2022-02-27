В Москве из квартиры пенсионерки украли деньги и украшения на 12 млн рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл из квартиры пенсионерки на западе Москвы деньги и украшения на 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Академика Анохина неизвестный свободно вошел в квартиру пенсионерки, где украл 3 млн рублей и ювелирные украшения, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 12 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ), злоумышленнику грозит до 10 лет заключения со штрафом до 1 млн рублей.