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В Москве из квартиры пенсионерки украли деньги и украшения на 12 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл из квартиры пенсионерки на западе Москвы деньги и украшения на 12 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На улице Академика Анохина неизвестный свободно вошел в квартиру пенсионерки, где украл 3 млн рублей и ювелирные украшения, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 12 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ), злоумышленнику грозит до 10 лет заключения со штрафом до 1 млн рублей.

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