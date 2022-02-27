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Посольство России в Вильнюсе и генконсульство в Клайпеде подверглись хулиганским выходкам

Хулиган облил ограду посольства РФ в Вильнюсе неизвестной жидкостью, в Клайпеде мужчина пытался краской сделать какую-то надпись на ограде генерального консульства РФ

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Хулиган облил ограду посольства Российской Федерации в Вильнюсе неизвестной жидкостью. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в российской дипмиссии.

"Неизвестный какой-то жидкостью облил ограду здания и плеснул ее на табличку с названием посольства и гербом России", - отметили в дипмиссии.

Полиция хулигана задержала и опросила. Ему вручена повестка для прибытия в полицию для дальнейшего разбирательства. Собран материал для административного судопроизводства.

Аналогичный инцидент произошел в Клайпеде, где 25-летний мужчина пытался краской сделать какую-то надпись на ограде генерального консульства РФ. Увидев появившуюся полицию, он пытался скрыться, но был задержан.

В пятницу у посольства РФ произошел инцидент с участием собравшихся на акцию в поддержку Украины. Один из них с кулаками набросился на российского дипломата. Подозреваемого задержали. Ведется следствие.

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