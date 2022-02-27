В ДТП в Приморье погиб ребенок

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. В Приморье в воскресенье произошла авария с участием двух легковых машин. Пострадали шесть человек, включая ребенка, еще один ребенок погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"По оперативным данным, сегодня в 16:40 (09:40 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в районе поселка Романовка в Шкотовском районе. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали семь человек, двое из них дети. К сожалению, один ребенок скончался на месте", - сообщила пресс-служба.

К месту происшествия были направлены специалисты краевой противопожарной службы. Пожарные провели деблокировку пострадавших. Они доставлены в лечебные учреждения. Всего для ликвидации происшествия было задействовано пять единиц техники и 16 человек из числа краевой противопожарной службы, скорой медицинской помощи и ГИБДД.