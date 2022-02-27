{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Журналист из Крыма и несколько съемочных групп попали под обстрел в Донбассе

На данный момент они покинули зону обстрела

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Репортер из Крыма Михаил Андроник и несколько съемочных групп российских телеканалов попали под удар украинских ракетных систем залпового огня (РСЗО) в Донбассе, сообщается в воскресенье в Telegram-канале ГТРК "Таврида".

"Репортер "Вести-Крым" Михаил Андроник и несколько других съемочных групп российских телеканалов попали под удар украинских РСЗО в центре одного из сел под Волновахой в ДНР", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "сейчас все покинули зону обстрела".

Теги
РоссияКрымВоенная операция на Украине
В Чебоксарах эвакуировали около 50 детсадов и школ после сообщений о минировании
Угрозы поступили на электронную почту учреждений и в полицию, в данный момент здания проверяются сотрудниками правоохранительных органов
Читать полностью