Журналист из Крыма и несколько съемочных групп попали под обстрел в Донбассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Репортер из Крыма Михаил Андроник и несколько съемочных групп российских телеканалов попали под удар украинских ракетных систем залпового огня (РСЗО) в Донбассе, сообщается в воскресенье в Telegram-канале ГТРК "Таврида".

"Репортер "Вести-Крым" Михаил Андроник и несколько других съемочных групп российских телеканалов попали под удар украинских РСЗО в центре одного из сел под Волновахой в ДНР", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "сейчас все покинули зону обстрела".