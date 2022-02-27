В ДТП с четырьмя автомобилями в Рязанской области погибли два человека

ТАСС, 27 февраля. Столкновение четырех машин произошло на участке трассы "Урал" в Рязанской области. В результате два человека погибли, шестеро, включая двух детей, пострадали. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

"Сегодня примерно в 13:00 в Шацком районе на 346-м км автодороги М5 "Урал" произошло столкновение автомобилей SsangYong, Audi, Ford и "Газель". По предварительной информации, в результате происшествия погибли женщина-водитель SsangYong и мужчина-водитель Audi", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров из Audi и Ford. На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства происшествия выясняются.