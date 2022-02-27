Неизвестный сообщил о "минировании" ТЦ "Мега Белая Дача" и "Лужайка"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кинологи проверяют торговые центры "Мега Белая Дача" и "Лужайка" после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Торговые центры "Мега Белая Дача" в подмосковных Котельниках и "Лужайка" в Ленинском городском округе проверяют после анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве", - сказал собеседник.

Ранее 27 февраля был "заминирован" аэропорт Жуковский. Проводится проверка.

26 февраля из-за угрозы взрыва проверялись аэропорты Шереметьево и Внуково, также сообщалось, что "заминированы" самолеты, следовавшие рейсами Москва - Южно-Сахалинск и Москва - Петропавловск-Камчатский. Все сообщения оказались ложными.