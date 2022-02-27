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Под Саратовом подросток пострадал в результате падения глыбы льда с крыши

16-летнего молодого человека экстренно доставили в больницу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Саратовской области организовали проверку информации о травмировании 16-летнего подростка в результате падения льда с крыши дома. Об этом в воскресенье сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"В Саратовской области следователями СК организована проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о получении несовершеннолетним травм в результате обрушения льда", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, 16-летний подросток получил травму в результате падения льда с крыши пятиэтажного дома №15 по улице Минская в Балаково. Юношу экстренно доставили в медицинское учреждение.

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РоссияСаратовская область
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