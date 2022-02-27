В Колумбии в результате взрыва на шахте погибли не менее 10 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 февраля. /ТАСС/. Спасатели нашли тела 10 горняков после взрыва на угольной шахте в колумбийском департаменте Бойака, еще пятеро продолжают числиться пропавшими без вести. Об этом сообщило в воскресенье национальное агентство по горному делу в Twitter.

"Агентство с сожалением сообщает, что в результате взрыва на шахте "Ла-Чапа" в Таско, Бойака, по предварительным данным, погибли 10 человек, пятеро числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

В шахте продолжается поисково-спасательная операция.

Взрыв на "Ла-Чапа" произошел вечером 26 февраля. Изначально национальное агентство по горному делу сообщало о 15 пропавших без вести. Информации о причинах происшествия пока не было.