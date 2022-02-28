В Приморье директор фирмы уклонялся от уплаты 285 млн рублей налогов

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Директор коммерческой компании, продающей спецтехнику, уклонялся от уплаты налогов в Приморье на сумму порядка 285 млн рублей. Руководитель предприятия полностью возместил ущерб, сообщает в понедельник пресс-служба УМВД по региону.

"Согласно материалам проверки, руководителем крупного предприятия, специализирующего на реализации спецтехники на территории России, в декларации по НДС и налогу на прибыль за 2016-2017 годы были внесены заведомо ложные сведения об операциях с аффилированными организациями. В результате противоправных действий злоумышленник уклонился от уплаты налоговых платежей в размере около 285 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").

Уточняется, что руководитель организации возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации. С учетом пени и штрафов он составил более 400 млн рублей. В связи с возмещением ущерба руководитель компании был освобожден от уголовного преследования.