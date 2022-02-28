В Приамурье суд 10 марта рассмотрит вопрос опасности отходов с космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд в Амурской области 10 марта рассмотрит вопрос об определении класса опасности отходов с космодрома Восточный, которые в 2021 году должны были быть утилизированы в рамках соответствующего контракта, однако до сих пор этого не сделано. Об этом в понедельник ТАСС сообщил министр природных ресурсов Амурской области Дмитрий Лужнов.

"Вопрос о вывозе отходов будет решаться по результатам рассмотрения судебного спора. В связи с заявленными сторонами требованиями и их основаниями в рамках судебного спора, возможно, будет рассмотрен вопрос и о правильности определения вида и класса опасности отходов", - сказал Лужнов.

Ранее сообщалось, что пункты временного захоронения ядохимикатов сельскохозяйственного назначения на территории космодрома Восточный в Амурской области общим объемом 1 тыс. тонн должны были быть ликвидированы в 2021 году по региональной программе "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Однако компания, которая выиграла конкурс, не может осуществить условия контракта. Сейчас часть отходов хранится на территории Приморья.