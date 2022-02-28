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На юге Сахалина объявили лавинную опасность

Предупреждение распространяется на Холмский и Невельский районы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на понедельник лавинную опасность на юге Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Лавинная опасность на территории Невельского и Холмского районов (южная часть Сахалина - прим. ТАСС)", - рассказали спасатели.

Помимо этого, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина в связи с ветром и значительными приливно-отливными колебаниями уровня моря в течение дня выходить на лед опасно, сообщили в МЧС.

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