На юге Сахалина объявили лавинную опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Спасатели объявили на понедельник лавинную опасность на юге Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Лавинная опасность на территории Невельского и Холмского районов (южная часть Сахалина - прим. ТАСС)", - рассказали спасатели.

Помимо этого, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина в связи с ветром и значительными приливно-отливными колебаниями уровня моря в течение дня выходить на лед опасно, сообщили в МЧС.