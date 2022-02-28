СМИ: в Мексике при нападении на похоронную процессию погибли не менее 10 человек

МЕХИКО, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженное нападение было совершено в воскресенье на участников похоронной процессии в штате Мичоакан на западе Мексики. Жертвами неизвестных преступников в районе Сан-Хосе-де-Грасия стали, по предварительным данным, от 10 до 17 человек, сообщила радиостанция Noticias MVS.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. По данным радиостанции, в муниципалитете Маркос-Кастельянос, где была устроена расправа, орудуют наркокартели "Новое поколение Халиско", "Новая мичоаканская семья" и "Рыцари ордена тамплиеров". Власти ведут поиск подозреваемых в массовом убийстве, пока он не принес результатов.

Ранее в текущем месяце газета MILENIO со ссылкой на Минобороны сообщила, что в ряде регионов Мексики усилия властей по борьбе с преступностью не приносят результатов. Согласно подсчетам ведомства, с 13 августа 2021 года по 16 февраля 2022 года в штате Сакатекас число убийств увеличилось на 10%, в Мичокане - на 9%, в штате Мехико - на 5%. При этом некоторое улучшение ситуации наметилось в Гуанахуато, Кинтана-Роо, Нижней Калифорнии, Соноре, Халиско и Чиуауа.

В 2021 году жертвами насилия в Мексике стали 33 308 человек, на 1 246 меньше, чем годом ранее.