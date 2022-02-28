В Приамурье наркоторговец из-за ложного сообщения о минировании получил срок в колонии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который направил в экстренные службы ложное сообщение о минировании школы в городе Благовещенске и стал соучастником в сбыте наркотиков. По решению суда мужчина проведет 5,5 года в колонии строгого режима, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении Глазычева А. А., судимого, из хулиганских побуждений заведомо ложно сообщившего о готовящемся взрыве, а также сбывшего наркотик в составе группы лиц по предварительному сговору в значительном размере <…> по совокупности, путем частичного их сложения, а также наказания по приговору Тамбовского районного суда от июня 2021 года, окончательно приговорил его к 5,5 года колонии строгого режима. Он также должен возместить материальный ущерб оперативным службам", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года в селе Лозовое Тамбовского района осужденный изготовил гашишное масло массой 0,7 грамма, поместил его в шприц и передал соучастнику, который сбыл его в Благовещенске. А в декабре 2020 года, находясь в Благовещенске, он из хулиганских побуждений с мобильного телефона позвонил на номер "112" и сообщил о якобы готовящемся взрыве в одной из городских школ, что повлекло за собой эвакуацию персонала и учащихся учебного заведения.