В двух населенных пунктах Дагестана более 1 тыс. человек остались без газа из-за аварии

ТАСС, 28 февраля. Авария на газопроводе произошла в ночь на понедельник, в результате чего без газа остались более 1 тыс. человек из населенных пунктов Мазада и Джурмут в Дагестане. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского ГУ МЧС.

"В результате аварии в зону отключения попали два населенных пункта Мазада и Джурмут, всего 262 дома с населением 1 048 человек, из них 349 детей, социально значимые объекты в зону отключения не попадают", - говорится в сообщении.

Трещина на участке межпоселкового газопровода была обнаружена в Бабаюртовском районе Дагестана в ночь на понедельник. Утечку газа удалось ликвидировать, однако аварийно-восстановительные работы будут проводиться с 08:00. Ориентировочно полное восстановление газоснабжения произойдет в понедельник в 18:00.