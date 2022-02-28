СМИ: в Боливии автомобиль въехал в толпу на карнавале

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 февраля. /ТАСС/. Восемь человек погибли в воскресенье в результате наезда автомобиля на людей во время карнавала в населенном пункте Индепенденсия в департаменте Кочабамба. Об этом сообщила газета Los Tiempos.

По ее данным, машина въехала в группу из 20 человек. Пострадавшие были доставлены в больницы. Несколько человек, находящихся в тяжелом состоянии, транспортировали в столицу департамента.

Водитель автомобиля был задержан жителями до прибытия полиции. По предварительным данным, он был пьян.