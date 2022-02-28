Полиция проводит проверку после ложных сообщений о минировании в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские проводят доследственную проверку по факту "минирования" неизвестным Музея истории Гулага в Москве, Мосгордумы, Кремля и 23 торговых центров.

"В воскресенье поступил ряд сообщений об угрозе взрыва в Музее истории Гулага, Кремле, Мосгордуме, станциях метро "Китай-город" и "Лубянка", а также в 23 торговых центрах. По всем сообщениям проводятся доследственные проверки", - сказал собеседник агентства.

В частности, кинологами проверялись торговые центры ЦУМ, ГУМ, "Охотный ряд", "Европейский", "Афимолл-сити", два "Золотых Вавилона", "Мега Белая дача" и "Мега Теплый стан", Центральный детский магазин, "Вегас" в Крокус сити, "Авиапарк", "Ханой" и другие. Кроме того, сообщалось о "минировании" телецентра, Останкинской башни и аэропорта Жуковский. Все угрозы оказались ложными, никаких взрывных устройств не обнаружено.