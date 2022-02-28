На Алтае возбудили дело о халатности при строительстве детсада по нацпроекту

ТАСС, 28 февраля. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело о халатности сотрудников администрации Майминского района при строительстве детсада стоимостью 128 млн рублей по нацпроекту "Демография", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник. Детсад на 125 мест не построен до сих пор.

"Для строительства детсада в селе Кызыл-Озек между администрацией района и ООО "Строительная компания Вертикаль" в апреле 2020 года заключен контракт на разработку проектной документации. В июне 2021 года между отделом капстроительства района и ООО "Жемчужины Алтая" заключен контракт о строительстве на сумму 128 млн рублей. Детский сад не возведен, причиной бездействия подрядчика послужил факт наличия недостатков в проектной документации, которые остались без внимания заказчика - должностных лиц муниципального учреждения и администрации района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проектной документации отсутствовал раздел раскладки блоков в подвальной части здания, схем расположения вентиляционных шахт. При этом сотрудники администрации, которые знали о невозможности строительства здания на основании такой проектной документации, никаких мер не принимали. По данным прокуратуры, это повлекло нарушение прав на образование 125 детей, которые не смогли пойти в срок в детский сад.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса РФ ("Халатность").