Машина врезалась в мемориал "Стена скорби" в центре Москвы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в мемориал "Стена скорби" в центре Москвы, водитель госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на улице Садовой-Спасской, дом 12/23, строение 2, в 07:40. "Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, следуя по улице Маши Порываевой в направлении проспекта Академика Сахарова, по неустановленной причине совершил наезд на мемориал "Стена скорби". Водитель получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму. Он госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

По факту ДТП проводится проверка.