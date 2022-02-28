Бастрыкин потребовал фиксировать преступления украинских националистов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ поручил следователям фиксировать все доказательства преступлений украинских националистов против мирного населения. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Председатель СК поручил Главному следственному управлению Следственного комитета фиксировать, документировать и расследовать такие факты. Все эти данные необходимы для последующего привлечения виновных к ответственности", - отметили в пресс-службе.

В СК подчеркнули, что "действия украинских военных и националистов по взятию мирного населения в заложники, использование наступательного вооружения в отношении гражданских лиц, бессмысленное разрушение городов являются серьезнейшими нарушениями норм международного права и квалифицируются как военные преступления".

Согласно полученным сведениям в Луганской Народной Республике националисты активно ведут диверсионную работу против мирного населения. Переодеваясь в форму народной милиции Луганска, они расстреливают местных жителей, которые не участвуют в военном конфликте. В Мариуполе украинские националисты удерживают мирных жителей, прикрываясь ими как живым щитом из-за опасений штурма города. "Фактически гражданское население является заложниками. На опубликованных в СМИ и социальных сетях кадрах видно, что украинские военные стреляют в людей, которые пытаются покинуть город", - рассказали в СК.

Кроме того, добавили в Следственном комитете, достоверно известно, что "западное вооружение, которое оставляют украинские силовики в Донбассе, имеет наступательный, а не оборонный характер, и оно также использовалось против мирных жителей".