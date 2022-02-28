Неизвестные сообщили о минировании Киевского вокзала в Москве и магазина в Подольске

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в магазине "Ашан" в Подольске и Киевском вокзале столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в "Ашане" в Подольске и Киевском вокзале в Москве. На место для проверки направлены специалисты", - сказал собеседник агентства.

Также неизвестные сообщили об угрозе взрыва в двух торговых центрах Подмосковья.

"Поступили сообщения о "минировании" торгово-развлекательных центров "Капитолий" в Орехово-Зуево и "Вейпарк" в Красногорске", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна минирований различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.