В Марий Эл арестовали трех человек по делу о вандализме у Вечного огня

ТАСС, 28 февраля. Трех туристов арестовали в Марий Эл по делу о вандализме у Вечного огня в парке культуры и отдыха в Йошкар-Оле, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Трем мужчинам 35, 40 и 44 лет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, совершенный группой лиц"), в отношении них по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчины грели руки, а затем один из них сделал вид, что совершает противоправные действия у мемориального комплекса воинской славы "Вечный огонь", расположенного в Центральном парке культуры и отдыха Йошкар-Олы. В СК отметили, что арестованные - туристы.